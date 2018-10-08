11:38 08.10.2018 | Политика | Новости
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Италия закроет свои аэропорты для мигрантов

Правительство Италии не будет принимать мигрантов, которых ранее Германия хотела отправить самолетом. Соответствующее заявление сделал глава МВД Италии Маттео Сальвини.

Италия закроет свои аэропорты для мигрантов

Политик утверждает, что Италия закроет аэропорты для авиарейсов из Евросоюза с мигрантами на борту.

Ранее в газете La Repubblica появилась информация о том, что власти Германии собираются начать отправлять чартерными рейсами в Италию тех мигрантов, которые попали в ЕС через итальянскую территорию.

После этого Сальвини отреагировал очень резко, и приказал закрыть морские порты и аэропорта.

"Если кто-то в Берлине или Брюсселе думает спихнуть в Италию десятки мигрантов на неразрешенных чартерных рейсах, то пусть знает, что нет ни одного готового принять их аэропорта и не будет", - сказал итальянский политик.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии, лидер правящей партии "5 звезд" Луиджи Ди Майо намерен существенно сократить финансовые отчисления в бюджеты Евросоюза.  Праворадикальный политик уверен, что постоянные выплаты Рима в размере 20 млрд евро не решают проблемы с мигрантами и беженцами из Северной Африки.


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