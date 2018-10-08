Италия закроет свои аэропорты для мигрантов

Политик утверждает, что Италия закроет аэропорты для авиарейсов из Евросоюза с мигрантами на борту.

Ранее в газете La Repubblica появилась информация о том, что власти Германии собираются начать отправлять чартерными рейсами в Италию тех мигрантов, которые попали в ЕС через итальянскую территорию.

После этого Сальвини отреагировал очень резко, и приказал закрыть морские порты и аэропорта.

"Если кто-то в Берлине или Брюсселе думает спихнуть в Италию десятки мигрантов на неразрешенных чартерных рейсах, то пусть знает, что нет ни одного готового принять их аэропорта и не будет", - сказал итальянский политик.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии, лидер правящей партии "5 звезд" Луиджи Ди Майо намерен существенно сократить финансовые отчисления в бюджеты Евросоюза. Праворадикальный политик уверен, что постоянные выплаты Рима в размере 20 млрд евро не решают проблемы с мигрантами и беженцами из Северной Африки.