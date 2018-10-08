04:00 08.10.2018 | Политика | Новости
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Глава Интерпола Хунвэй ушел в отставку

Президент Интерпола Мэн Хунвэй направил в генеральный секретариат организации заявление о своей отставке.

Глава Интерпола Хунвэй ушел в отставку

В воскресенье, 7 октября, оно вступило в силу. Как сообщили в международной полицейской организации, сегодня генеральный секретариат Интерпола в Лионе получил заявление от Хунвея.

Исполняющим обязанности главы Интерпола станет представитель Южной Кореи Ким Чен Янг. Новый президент организации будет избран на форуме в Дубае 18-21 ноября.

Вместе с тем в Китае подтвердили, что Хунвэй находится под следствием. Там его обвинили в нарушениях законодательства страны. По информации South China Morning Post, сегодня на пресс-конференции во Франции жена Мена заявляет, что она боится, что жизнь ее мужа находится под угрозой

Пока Пекин не давал никакой дополнительной информации о расследовании, аналитики заявили, что тот факт, что он хотел поставить под угрозу свои дипломатические отношения, вытянув высокопоставленного чиновника таким образом, показал, что ставки высоки.

Источник сообщил изданию, что Мэн был "взят для допроса дисциплинарными органами, как только он приземлился в Китае".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Интерпола Мэн Хунвэй отправился в Китай в конце сентября. По данным AFP, последний раз он выходил на связь восемь дней назад. Прокуратурой города Лиона, где расположена штаб-квартира Интерпола, инициировано расследование в связи с исчезновением председателя этой организации. Накануне организация сообщила о том, что направила официальный запрос властям Китая с целью уточнить информацию о местонахождении ее президента.


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