09:26 08.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕС вновь требует освобождения Сенцова и незаконно осужденных

Европейски Союз считает дело против украинского режиссера Олега Сенцова нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия и ожидает его немедленного освобождения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

ЕС вновь требует освобождения Сенцова и незаконно осужденных

Кроме того, в ЕС отметили невероятное мужество и решительность во время своей 145-дневной голодовки. Из-за того, что его здоровье значительно ухудшилось, европейские политики требуют освобождения украинца и всех незаконно осужденных узников Кремля. Все должно прохлдить в соответствии с международными стандартами прав человека.

ЕС в скором времени ожидает освобождения украинских политзаключенных в РФ и в Крымском полуострове.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Украина готова обменять режиссера Олега Сенцова на кого-либо из российских заключенных, которые отбывают наказание на территории нашей страны. По ее словам, Олегу срочно необходимо вмешательство медиков, иначе его организм после резкого прекращения режима голодовки может отказаться "восстановить" прежнюю работоспособность, а это чревато летальным исходом.


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