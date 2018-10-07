22:27 07.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100205194:Polishuk

Украина выходит на новый уровень отношения к особым детям, - Порошенко

Украина выходит на совершенно новый европейский уровень отношения к особым детям.

Украина выходит на новый уровень отношения к особым детям, - Порошенко

На сегодняшний день среди лучших учителей Украины много тех, кто специализируется именно на инклюзивном образовании. Об этом в воскресенье, 7 октября, в своем Twitter написал президент Украины Петра Порошенко.

Он также подчеркнул, что рад приветствовать номинантов национальной премии Global Teacher Prize Ukraine и участвовать в этом важном мероприятии.

Поздравляю всех учителей с профессиональным праздником - низкий поклон вам. Пусть на жизненном пути нам встречаются только мудрые учителя и способные ученики! Особенно важно, что сегодня среди лучших учителей Украины много тех, кто специализируется именно на инклюзивном образовании. Это означает, что Украина выходит на совершенно новый европейский уровень отношения к особым детям, - написал глава государства.

Напомним, в начале сентября Верховная рада Украины приняла закон о развитии инклюзии на разных уровнях образования.

Каек сообщал УРА-Информ, 21 августа на Всеукраинской конференции педагогических работников президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине в этом году откроют более 8 тысяч инклюзивных классов.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве ночью изменится движение троллейбусов маршрута № 91н Помпео заявил о прогрессе в переговорах с Ким Чен Ын Движение #MeToo действительно изменило отношения женщин и мужчин на работе? Под Харьковом в аварию попал автобус, один человек погиб
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив