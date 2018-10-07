Украина выходит на новый уровень отношения к особым детям, - Порошенко

На сегодняшний день среди лучших учителей Украины много тех, кто специализируется именно на инклюзивном образовании. Об этом в воскресенье, 7 октября, в своем Twitter написал президент Украины Петра Порошенко.

Он также подчеркнул, что рад приветствовать номинантов национальной премии Global Teacher Prize Ukraine и участвовать в этом важном мероприятии.

Поздравляю всех учителей с профессиональным праздником - низкий поклон вам. Пусть на жизненном пути нам встречаются только мудрые учителя и способные ученики! Особенно важно, что сегодня среди лучших учителей Украины много тех, кто специализируется именно на инклюзивном образовании. Это означает, что Украина выходит на совершенно новый европейский уровень отношения к особым детям, - написал глава государства.

Напомним, в начале сентября Верховная рада Украины приняла закон о развитии инклюзии на разных уровнях образования.

Каек сообщал УРА-Информ, 21 августа на Всеукраинской конференции педагогических работников президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине в этом году откроют более 8 тысяч инклюзивных классов.