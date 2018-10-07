Помпео заявил о прогрессе в переговорах с Ким Чен Ын

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео договорился с лидером КНДР Ким Чен Ыном о проведении второго саммит двух стран в кратчайшие сроки.
Сегодня Помпео встретился с южнокорейским президентом и после встречи заявил, что в самое ближайшее время состоится саммит, а сейчас будет продолжено обсуждение деталей по дате и месту.
Как сообщает пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чхана, во вермя также обсуждались шаги по денуклеаризации, которые США ожидает от КНДР, а также вопрос инспекций, связанных с ядерным разоружением, рассказал пресс-секретарь южнокорейского президента.
Две стороны сформируют переговорную группу на рабочем уровне, чтобы обсуждать процесс денуклеаризации и график встречи президента США Дональда Трампа и Кима, - заявил Юн Ен Чхан.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, первый саммит на высшем уровне между КНДР и США состоялся 12 июня в Сингапуре.