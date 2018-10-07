21:32 07.10.2018 | Политика | Новости
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Помпео заявил о прогрессе в переговорах с Ким Чен Ын

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео договорился с лидером КНДР Ким Чен Ыном о проведении второго саммит двух стран в кратчайшие сроки.

Помпео заявил о прогрессе в переговорах с Ким Чен Ын

Сегодня Помпео встретился с южнокорейским президентом и после встречи заявил, что в самое ближайшее время состоится саммит, а сейчас будет продолжено обсуждение деталей по дате и месту.

Как сообщает пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чхана, во вермя также обсуждались шаги по денуклеаризации, которые США ожидает от КНДР, а также вопрос инспекций, связанных с ядерным разоружением, рассказал пресс-секретарь южнокорейского президента.

Две стороны сформируют переговорную группу на рабочем уровне, чтобы обсуждать процесс денуклеаризации и график встречи президента США Дональда Трампа и Кима, - заявил Юн Ен Чхан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первый саммит на высшем уровне между КНДР и США состоялся 12 июня в Сингапуре.


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