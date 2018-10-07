08:00 07.10.2018 | Политика | Новости
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Не Россия, а Китай является главным соперником США на Мировом океане, - Наварро

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро считает, что Вашингтон будет рассматривать Китай как потенциального соперника, а не экономического союзника. 

Не Россия, а Китай является главным соперником США на Мировом океане, - Наварро

Об этом передает Fox News.

По его словам, постоянные попытки Пекина опередить американцев в "технологической гонке" привели к "интеллектуальному мародёрству", когда китайские мигранты, учащиеся и просто туристы занимаются "наглым заимствованием" мозгового труда наших соотечественников 

США теперь расценивают Китай не просто как государство, с которым не стоит "глубоко" связываться, но и как главного соперника на Тихом океане. Наварро уверен, что союзники Вашингтона, в частности, страны ЕС и Япония поддержат Вашингтон в его стремлениях укротить КНР, но только тогда, когда это не будет перечить их собственные государственным интересам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее  США обвинили КНР в масштабной краже государственных материалов "особой важности". 


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