Не Россия, а Китай является главным соперником США на Мировом океане, - Наварро

Об этом передает Fox News.

По его словам, постоянные попытки Пекина опередить американцев в "технологической гонке" привели к "интеллектуальному мародёрству", когда китайские мигранты, учащиеся и просто туристы занимаются "наглым заимствованием" мозгового труда наших соотечественников

США теперь расценивают Китай не просто как государство, с которым не стоит "глубоко" связываться, но и как главного соперника на Тихом океане. Наварро уверен, что союзники Вашингтона, в частности, страны ЕС и Япония поддержат Вашингтон в его стремлениях укротить КНР, но только тогда, когда это не будет перечить их собственные государственным интересам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее США обвинили КНР в масштабной краже государственных материалов "особой важности".