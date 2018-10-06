Большинство российской нефти покупает Китай. Не будет Китая - не будет России, - аль Сауд

Монарх считает, что рост спроса на нефть будет расти до 2030 года, но затем однозначно начнет падать, что косвенно связано с появлением и развитием альтернативных источников энергии.

Согласно субъективным расчетам Саудовской Аравии, после 2030 года многие производители нефти исчезнут.

"КНР резко сократит добычу, если не исчезнет как производитель, уже через пять лет... Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, что вполне вероятно", - подчеркнул наследный принц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в течение восьми месяцев текущего года средняя цена российской нефти марки Urals составила 69,73 долларов за баррель. В прошлом году за этот период стоимость фьючерсов на нефть составляли 50,09 долларов за баррель, таким образом, в 2018 году нефть увеличилась на 39 процентов.