21:00 06.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100205144:roman

Парубий поддерживает запрет вещания "112-Украина" и NewsOne

Председатель Верховной рады Андрей Парубий готов подписать одобрить депутатское обращение в Совет национальной безопасности и обороны по санкциям в отношении "112 Украина" и NewsOne. 

Парубий поддерживает запрет вещания

Об этом передает пресс-служба ВРУ.

В парламентском регламенте уже зарегистрировано два постановления об отмене этого решения, вероятно, они могут быть рассмотрены на следующей неделе. Но этого может и не произойти, тогда Парубий будет обязан подписать документ и передать его в СНБО.

"У меня нет никаких сомнений, что они будут отклонены, - в то же время это дает мне возможность подписать постановление о санкциях, и оно тут же вступит в действие. Я уверен, что Совет национальной безопасности и обороны Украины тоже не будет медлить с изучением ситуации и с принятием соответствующего решения", - отмечается на официальном сайте ВРУ. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Александр Турчинов заверил, что санкции введут против собственников телеканалов NewsOne и "112 Украина". 


Поделиться
Читайте также:
 
Украинцы просят депутатов легализировать марихуану Украина в 2019 году готова отправить на восточный фронт партию танков "Оплот" Большинство российской нефти покупает Китай. Не будет Китая - не будет России, - аль Сауд В Николаевской области спасатель отговорил человека прыгать с моста
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив