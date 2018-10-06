Парубий поддерживает запрет вещания "112-Украина" и NewsOne

Об этом передает пресс-служба ВРУ.

В парламентском регламенте уже зарегистрировано два постановления об отмене этого решения, вероятно, они могут быть рассмотрены на следующей неделе. Но этого может и не произойти, тогда Парубий будет обязан подписать документ и передать его в СНБО.

"У меня нет никаких сомнений, что они будут отклонены, - в то же время это дает мне возможность подписать постановление о санкциях, и оно тут же вступит в действие. Я уверен, что Совет национальной безопасности и обороны Украины тоже не будет медлить с изучением ситуации и с принятием соответствующего решения", - отмечается на официальном сайте ВРУ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Александр Турчинов заверил, что санкции введут против собственников телеканалов NewsOne и "112 Украина".