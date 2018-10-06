14:22 06.10.2018 | Политика | Новости
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Латыши сегодня будут избирать депутатов государственного Сейма

В Латвии сегодня стратовали выборы в государственный Сейм. Об этом передает Delfi.

Латыши сегодня будут избирать депутатов государственного Сейма

Избирательные участки открылись утром в 8:00 по местному времени. Всего в избирательной гонке принимает участие 16 политических партий.

В частности, наибольшей поддержкой среди населения пользуется демократическая партия Saskana, которая ориентирована на пророссийского избирателя и имеет в своем активе 15 процентов электората.

Далее идет "Союз зеленых и крестьян" - у них 10 процентов, третье место может занять новая партия KPV LV - "Кому принадлежит государство" - 9 процентов. Другие политические силы имеют немного шансов на попадание в парламент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", члены Центральной избирательной комиссии Украины на тайном заседании избрали нового главу - Татьяну Слипачук. 


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