08:00 06.10.2018 | Политика | Новости
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Юнкер прогнозирует разрушительную войну на Балканах в ближайшие два года

 Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что все балканские государства должны быть срочно интегрированы в состав ЕС. Об этом передает Bloomberg.
 

Юнкер прогнозирует разрушительную войну на Балканах в ближайшие два года

По его словам, Евросоюзу срочно необходимо предоставить всем Балканским государствам, независимо от характера их политического режима, статус кандидатов на вступление в Евросоюз, чтобы дать им надежду и помочь улучшить экономическую ситуацию еще до вступления.

"Если в этом крайне сложном европейском регионе появится впечатление, что мы несерьезны, мы рано или поздно вновь столкнемся с тем, что было на Балканах в 1990", - подчеркнул Юнкер.

Напомним, что президент Сербии Вучич попросил и российского лидера Владимира Путина "политической поддержки", чтобы разрешить ситуацию в Косово и Метохии. Педалирование конфликта напрямую зависит от действия ЕС в этом вопросе. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что представительство Евросоюза сохранит все возможные контакты с Великобританией в сфере торговли и безопасности после Brexit.


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