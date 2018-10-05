В Украине будет создано 15 вертолетных баз - Аваков

В конце октября украинская делегация отправится во Францию. Там наши военные будут изучать технические возможности вертолетов и особенности их обслуживания.

Об этом в четверг, 4 октября, во время рабочего визита во Францию сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, это позволит создать дополнительные рабочие места.

Предварительно, мы планируем, что по всей стране заработает 15 баз, где будут размещаться наши вертолетные группы, - пояснил министр, добавив, что основная база будет находится в городе Нежин, а также вдоль границ Украины. Вместе с тем вся система "будет работать как единый механизм", - заверил глава МВД,

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина и Франция подписали контракт на поставку 55 вертолетов, которые будут использоваться в системе безопасности. Сумма сделки оценивается в 555 миллионов евро.

Первые четыре вертолета компании Airbus Helicopters прибудут в страну до конца 2018 года.