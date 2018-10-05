В Германии раскритиковали "выборы в республиках" на Донбассе

Зайберт обратился к сепаратистским властям и призвал их отказаться от проведения анонсированных ими на 11 ноября выборов. Ведь это не совместимо с суверенитетом и территориальной целостностью Украины.

Также согласно Минским договоренностям, местные выборы на Донбассе должны быть проведены на основании законов Украины.

"Все остальное противоречит духу соглашений и не может быть признан", - отметил пресс-секретарь Меркель. Он призвал Россию повлиять на сепаратистов в этом вопросе.

Немецкое правительство в очередной раз призвал все стороны конфликта на востоке Украины выполнить все обязательства, изложенные в Минских соглашениях.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Россия должна повлиять на подконтрольных ей боевиков на Донбассе. Подготовку к так называемым выборам на оккупированной территории, которые будут такими же незаконными, как и "референдум", прошедший под дулами российских автоматов в Крыму в 2014 году, должна быть прекращена.