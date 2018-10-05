07:45 05.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украине проведет масштабные военные учения в Азовском море, - Турчинов

Украинские военные планируют провести в Азовской море широкомасштабные учения.

Украине проведет масштабные военные учения в Азовском море, - Турчинов

Украина готова отвечать на любые провокации со стороны российской стороны. Об этом сообщил в четверг, 4 октября, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

По его словам, Россия планирует вскоре провести учения в Азовском море, в Украина в ответ

на агрессию России также начинает наращивать военный компонент.

Украина наращивает морские силы, значительно усиливает береговую охрану и авиационный компонент, - заверил секретарь СНБО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что действия россиян на Азовском море, где происходят массовые задержания и досмотры судов российскими силами, не означают, что РФ готовится к агрессии, но если это произойдет Запад поддержит Украину.

По его словам, Москва "по-своему" юридически интерпретирует ситуацию на Азове. Они считают, что владеют территориальными водами и должны защищать мост, построенный в Крым. Остальная часть мира рассматривает это, как украинские прибрежные и международные воды.


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