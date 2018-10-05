Украина и Турция изменили правила грузоперевозок

Согласно договоренности, обе страны будут иметь возможность на качественные международные автомобильные перевозки.

Таким образом, до конца октября стороны подготовят соответствующий проект Протокола о внесении изменений в действующее двустороннее соглашение, который планируется подписать в 2019 году. Пока проект не заработал, между странами снимается запрет на обмен дополнительными разрешениями для осуществления двусторонних перевозок в неограниченном количестве.

До конца 2018 года украинская сторона дополнительно получит более тысячи двусторонних разрешений, тысяча из которых для пустого въезда транспортных средств и 500 – в/из третьих стран.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок".