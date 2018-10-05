15:27 05.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100205093:nastya

Украина и Турция изменили правила грузоперевозок

Правительство Украины и Турции утвердили переход на безразрешительную систему грузовых автоперевозок в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Украина и Турция изменили правила грузоперевозок

Согласно договоренности, обе страны будут иметь возможность на качественные международные автомобильные перевозки.

Таким образом, до конца октября стороны подготовят соответствующий проект Протокола о внесении изменений в действующее двустороннее соглашение, который планируется подписать в 2019 году. Пока проект не заработал, между странами снимается запрет на обмен дополнительными разрешениями для осуществления двусторонних перевозок в неограниченном количестве.

До конца 2018 года украинская сторона дополнительно получит более тысячи двусторонних разрешений, тысяча из которых для пустого въезда транспортных средств и 500 – в/из третьих стран.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок".


Поделиться
Читайте также:
 
Запад разоблачает российский кибершпионаж Стало известно, кто может заменить Кучму в ТКГ по Донбассу У Путина подтвердили прекращение голодовки Сенцовым, - Денисова В Кропивницком обрушилась крыша на оптовом рынке - ФОТО
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив