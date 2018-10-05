16:51 05.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, кто может заменить Кучму в ТКГ по Донбассу

Второй президент Украины Леонид Кучма рассказал, что работа контактной группы продолжится и кто сегодня претендует на должность представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. 

Стало известно, кто может заменить Кучму в ТКГ по Донбассу

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отметил Кучма, представителем Украины в ТКГ может стать советник президента Украины, бывший первый заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко. По его мнению, во время контактной группы по Донбассу Руслан Демченко проявил себя, как настоящий профессионал. Кроме того, он дипломат со стажем.

Вместе с тем второй президент государства подчеркнул, что окончатильное решение о назначении кандидата на соответствующий пост будет принимать Петр Порошенко. В частности, это полномочия прежде всего президента Украины, поэтому он только высказал свое мнение, добавил Кучма.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", замена представителя от Украины в Трехсторонней контактной группе не должна повлиять на переговоры.


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