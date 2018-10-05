10:32 05.10.2018 | Политика | Новости
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Президент Филиппин Дутерте из-за болезни может уйти в отставку

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал покинуть свой пост в ближайшее время.

Президент Филиппин Дутерте из-за болезни может уйти в отставку

По го словам, он плохо себя чувствует и если у него обнаружат серьезное заболевание он уйдет в отставку. Как сообщает в пятницу, 5 октября, агентство Bloomberg, 73-летний председатель государства накануне на встрече с выпускниками Филиппинской военной академии признался, недавно был госпитализирован из-за обострения синдрома Барретта (предраковое заболевание пищевода).

Он также отметил, что его мучат ежедневные мигрени и боли в позвоночнике. Если это рак, то так тому и быть. Если это третья стадия, лечения не будет. Я не буду продлевать агонию ни на этой должности, ни на какой-либо еще, - заявил президент.

Напомним, Дутерте занимает свой пост с 2016 года. Срок его президентских полномочий истекает в 2022 году. Согласно филиппинской конституции, президент обязан информировать общественность о серьезных заболеваниях. В случае его отставки главой государства становится вице-президент.

Как сообщал УРА-Информ, в начале сентября президент Филиппин Родриго Дутерте извинился за свои предыдущие высказывания в отношении бывшего американского лидера Барака Обамы.


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