Голодовка Сенцова: Геращенко ждет официальной информации от властей РФ

Соответствующие заявление она сделала на своей страничке в Facebook.

По ее словам, украинская сторона до сих пор ожидает официальной информации от властей Российской Федерации, которые удерживают политзаключенного. По этому поводу, в данное время МИД Украины и омбудсмен призвали предоставить данные о состоянии здоровья Сенцова.

Напоследок Геращенко добавила, что она также ждет информацию от адвоката украинца, который единственный имеет возможность хоть изредка видеть Олега.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский суд по правам человека будет рассматривать иск осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.

В поданной жалобе Сенцов утверждает, что в отношении него российскими властями имело место нарушения несколько статей. В частности, за запрещение пыток, право на свободу и безопасность, Конвенции по защите прав человека и основных свобод.