13:25 05.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Голодовка Сенцова: Геращенко ждет официальной информации от властей РФ

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко пока не получила никаких официальных сведений о прекращении голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в российской колонии.

Голодовка Сенцова: Геращенко ждет официальной информации от властей РФ

Соответствующие заявление она сделала на своей страничке в Facebook.

По ее словам, украинская сторона до сих пор ожидает официальной информации от властей Российской Федерации, которые удерживают политзаключенного. По этому поводу, в данное время МИД Украины и омбудсмен призвали предоставить данные о состоянии здоровья Сенцова.

Напоследок Геращенко добавила, что она также ждет информацию от адвоката украинца, который единственный имеет возможность хоть изредка видеть Олега.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский суд по правам человека будет рассматривать иск осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.

В поданной жалобе Сенцов утверждает, что в отношении него российскими властями имело место нарушения несколько статей. В частности, за запрещение пыток, право на свободу и безопасность, Конвенции по защите прав человека и основных свобод.


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  • "Весь мир мобилизуется ради того, чтобы добиться освобождения Олега Сенцова. Каждый надеялся на какой-то жест, если не справедливости, то милосердия со стороны Путина. Но, напротив, человек из КГБ остался бесчувственным к самым разным прошениям. Более ста деятелей культуры и искусства умоляли его помиловать их коллегу Олега Сенцова. Среди подписантов можно обнаружить французского режиссера Жан-Люка Годара, британского режиссера Кена Лоуча, канадца Дэвида Кроненберга и французского министра культуры Франсуазу Ниссен. Мы наивно полагали, что такой большой праздник братства, как ЧМ по футболу в России, увенчается амнистией политических заключенных. Мы ошиблись. Освобождение Олега Сенцова могло бы оправдать непринужденность в общении, которую позволил себе Эммануэль Макрон с Путиным, публично обратившись к нему на "ты". Но нет! Кремль остался холоден. Не так-то легко растрогать палачей", - пишет в своем блоге во французском издании Mediapart журналист Пьер Хаффнер.
 
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