Голодовка Сенцова: Геращенко ждет официальной информации от властей РФ

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко пока не получила никаких официальных сведений о прекращении голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в российской колонии.
Соответствующие заявление она сделала на своей страничке в Facebook.
По ее словам, украинская сторона до сих пор ожидает официальной информации от властей Российской Федерации, которые удерживают политзаключенного. По этому поводу, в данное время МИД Украины и омбудсмен призвали предоставить данные о состоянии здоровья Сенцова.
Напоследок Геращенко добавила, что она также ждет информацию от адвоката украинца, который единственный имеет возможность хоть изредка видеть Олега.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский суд по правам человека будет рассматривать иск осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.
В поданной жалобе Сенцов утверждает, что в отношении него российскими властями имело место нарушения несколько статей. В частности, за запрещение пыток, право на свободу и безопасность, Конвенции по защите прав человека и основных свобод.