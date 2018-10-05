ЕСПЧ рассмотрит жалобу заключенного Сенцова

Отмечается, что в поданной жалобе Сенцов утверждает, что в отношении него российскими властями имело место нарушения несколько статей. В частности, за запрещение пыток, право на свободу и безопасность, Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

Кроме того, Чиков уточнил, что ЕСПЧ увязал жалобу Сенцова с делом "Украина против России" об аннексии Крыма".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", незаконно осужденный в РФ политзаключенный Олег Сенцов написал письмо российским правозащитникам Николаю и Татьяне Щурам. Так, в письме указано, что о здоровье украинец ничего не пишет, только то, что волноваться не стоит.