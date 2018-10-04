17:53 04.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Закон о госязыке предусматривает штрафы и уголовную ответственность за его нарушение

Председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что в законопроекте о государственном языке предусмотрена уголовная ответственность за его унижение сроком до трех лет.

Закон о госязыке предусматривает штрафы и уголовную ответственность за его нарушение

Об этом стало известно в первом чтении Верховной Радой в четверг, 4 октября.

Как отметил Княжицкий, в государственном языке есть административная и уголовная ответственность. В частности, наказание будет измеряться в зависимости от тяжести нарушения. Следовательно, народные депутаты могут быть обязаны уплатить штраф за использование другого языка.

"Например, если депутат будет выступать на иностранном языке, он заплатит штраф от 3 до 5 обложенных налогом минимумов. А если он будет унижать украинский язык, будет говорить о нем какие-то мерзкие слова, то вообще будет нести за это уголовную ответственность", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты украинского парламента поддержали за основу в первом чтении законопроект об обеспечении функционировани украинского языка как государственного. На заседании, 4 октября, в Раде были внесены сразу четыре документа по языку в публичных сферах общественной жизни.


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