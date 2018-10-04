Верховная Рада поддержала законопроект о госязыке

Сообщается, что законопроект №5670-д будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами. Кроме того, он будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, а также его применение в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

Также предусматривается применение украинского языка в публичных сферах:

- в образовании и науке;

- в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;

- в сфере электронных информационных систем;

- в сфере обслуживания потребителей;

- в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;

- при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;

- в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности предоставлении информации об их товарах и услугах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство иностранных дел совместно с Министерством образования и науки Украины планируют увеличить финансирование украинских школ за рубежом. В Украине увеличивается финансирование на поддержку образования за рубежом на украинском языке.