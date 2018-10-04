08:53 04.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украину собирается посетить глава МИД Словакии

Министр иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирослав Лайчак с рабочим визитом собирается посетить Украину. Как сообщает пресс-служба МИД, политика стоит ожидать 4-5 октября.

Украину собирается посетить глава МИД Словакии

Главной целью визита словацкого внешнеполитического ведомства является поддержка политических контактов и обсуждения важных вопросов повестки дня украинского-словацкой сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.

Кроме того, в ходе переговоров политик собирается обсудить взаимодействия в рамках международных организаций, в частности в ОБСЕ, с учетом предстоящего председательства Чехии в организации в 2019 году, путям консолидации усилий ради укрепления мира и безопасности.

К слову, в четверг четвертого октября, предусмотрено проведение переговоров и совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины и Словацкой Республики.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко резко высказалась о  договоренностях на востоке Украины. В частности, она считает, что переговоры по Донбассу необходимо немедленно перенести из-за недопонимания в отношениях с белорусской дипломатией.


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