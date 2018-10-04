03:00 04.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинцы поддерживают вступление в ЕС на референдуме

Большая часть украинцев выступает за проведение референдума по вступлению в ЕС, тогда как против выступило бы вдвое меньше граждан. О таких результатах опроса сообщила пресс-служба Киевского международного института социологии.

Украинцы поддерживают вступление в ЕС на референдуме

Так, если референдум проведут, тогда в ЕС 47,9% жителей страны проголосовали бы "за", 25,1% проголосовали бы "против", а 11,5% воздержались бы и не принимали участия в голосовании.

Также, согласно результатам опроса, 15,5% респондентов не определились или отказались отвечать на вопрос о вступлении в ЕС. Таким образом, 65,7% украинцев, которые приняли участие в референдуме, проголосовали бы "за" вступление в Европейский Союз.

Добавим, социологический опрос проведен с 12 по 24 сентября 2018 года Киевским международным институтом социологии методом личного интервью. Всего было опрошено более двух тысяч респондентов.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", лидер Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.


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