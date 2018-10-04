США выходят из протокола о выполнении решений Международного суда ООН

Такое решение связано иском Палестины, оспаривающим перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом в среду, 3 октября, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Вместе с тем он заверил, что США не выходят из самой Венской конвенции и призвал всех других подписантов соблюдать взятые на себя обязательства.

Напомним, 29 сентября Палестина подала в Международный суд ООН иск против США из-за переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Таким образом, палестинская сторона заявила, что не согласна с решением властей США, а также, по их мнению, данное решение властей противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

Как сообщал УРА-Информ, Трамп 6 декабря 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и начале подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива.