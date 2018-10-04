20:15 04.10.2018 | Политика | Новости
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Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Сенат Соединенных Штатов Америки признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

В четверг, 4 октября, единогласно принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 признается геноцидом украинского народа. Как сообщило на своей страничке в Facebook посольства США в Украине, в постановляющей части документа включено признание Сенатом выводов правительственной комиссии США по голоду в Украине (от 22 апреля 1988) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годах геноцид против украинцев".

Также в резолюции осуждаются систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

Сейчас документ ожидает рассмотрения во время пленарного заседания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 сентября комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.


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