Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

В четверг, 4 октября, единогласно принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 признается геноцидом украинского народа. Как сообщило на своей страничке в Facebook посольства США в Украине, в постановляющей части документа включено признание Сенатом выводов правительственной комиссии США по голоду в Украине (от 22 апреля 1988) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годах геноцид против украинцев".

Также в резолюции осуждаются систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

Сейчас документ ожидает рассмотрения во время пленарного заседания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 сентября комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.