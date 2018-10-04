Россияне массово переезжают в Крым

Министр иностранных дел Павел Климкин утверждает, что в оккупированный Крым массово свозят десятки тысяч россиян, для того, чтобы выжить несогласных с российской властью украинцев. Об этом политик рассказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.
Отметим, что речь идет о переселении десятков тысяч людей с российской территории на украинский полуостров.
Климкин заявил, что в Крыму преобладает нездоровая политическая ситуация. Люди там бояться просто на улице разговаривать друг с другом. Однако, экономика Крыма не имеет никаких шансов под сегодняшними санкциями.
Напоследок глава МИД добавил, что санкции будут сохраняться, и последняя Крымская декларация со стороны Соединенных Штатов это четко показывает.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", министерство иностранных дел Украины в ближайшее время начнет готовить проект резолюции Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций по милитаризации Россией оккупированного Крыма.