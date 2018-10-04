14:22 04.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россияне массово переезжают в Крым

Министр иностранных дел Павел Климкин утверждает, что в оккупированный Крым массово свозят десятки тысяч россиян, для того, чтобы выжить несогласных с российской властью украинцев. Об этом политик рассказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

Россияне массово переезжают в Крым

Отметим, что речь идет о переселении десятков тысяч людей с российской территории на украинский полуостров.

Климкин заявил, что в Крыму преобладает нездоровая политическая ситуация. Люди там бояться просто на улице разговаривать друг с другом. Однако, экономика Крыма не имеет никаких шансов под сегодняшними санкциями.

Напоследок глава МИД добавил, что санкции будут сохраняться, и последняя Крымская декларация со стороны Соединенных Штатов это четко показывает.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", министерство иностранных дел Украины в ближайшее время начнет готовить проект резолюции Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций по милитаризации Россией оккупированного Крыма.


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