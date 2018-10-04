04:00 04.10.2018 | Политика | Новости
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Россия несет ответственность за решение конфликтов в Украине и Сирии, - Курц

Россия в "качестве сверхдержавы" несет большую ответственность за урегулирование конфликтов в Украине и Сирии.

Россия несет ответственность за решение конфликтов в Украине и Сирии, - Курц

Австрия надеется, что все иностранные войска будут выведен из ближневосточной страны. С таким утверждением в среду, 3 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, выступил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, сегодня с Путиным обсуждались не только двусторонние вопросы, но и отношения между ЕС и Россией, а также такие деликатные вопросы, как Украина и Сирия.

По словам австрийского канцлера, он надеется, что вместе с Россией получится найти положительное решение для урегулирования конфликта в Украине, потому что люди там страдают уже слишком долго. Мы надеемся, что в рамках минских договоренностей удастся добиться прогресса для разрядки ситуации на востоке Украины, - добавил Курц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, совет министров Австрии в среду, 3 октября, утвердил выделение миллиона евро на помощь Восточной Украине.

Значительная часть денег пойдет на помощь Красному Кресту и финансирование проекта по разминированию Донбасса.


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