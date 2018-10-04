Рада продлили действие закона об особом статусе Донбасса

Пролонгацию закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей поддержали 245 депутатов. Действие закона об особом статусе Донбасса должно было закончиться 10 октября 2018 года, однако теперь оно продлено до 31 декабря 2019 года включительно, - указано в тексте закона.

Напомним, утром 3 октября президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект, которым предлагается продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин пояснил, что пролонгация закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей возможна в случае прогресса в вопросе освобождения политзаключенных и заложников.