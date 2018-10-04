Рада одобрила воинское приветствие "Слава Украине"

Соответствующий документ был принят во втором чтении.

Сегодня парламентарии планируют рассмотреть накануне внесенный законопроект о восстановлении деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз", а также проект закона "О прилегающей зоне Украины".

Также, если будет положительное решение депутатов, то в Конституционный суд уйдут проекты переименований Кировоградской и Днепропетровской областей, в Кропивницкую и Сичеславскую соответственно.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец поприветствовала постановление об обращении к правительству с требованием уволить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, а также заместителя министра Александра Линчевского.