10:52 04.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада одобрила воинское приветствие "Слава Украине"

Верховная Рада Украины четвертого октября утвердила новое воинское приветствие в армии - "Слава Украине". Как сообщается на сайте парламента, за этот законопроект отдал свои голоса 271 депутат.

Рада одобрила воинское приветствие

Соответствующий документ был принят во втором чтении.

Сегодня парламентарии планируют рассмотреть накануне внесенный законопроект о восстановлении деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз", а также проект закона "О прилегающей зоне Украины".

Также, если будет положительное решение депутатов, то в Конституционный суд уйдут проекты переименований Кировоградской и Днепропетровской областей, в Кропивницкую и Сичеславскую соответственно.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава  Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец поприветствовала постановление об обращении к правительству с требованием уволить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, а также заместителя министра Александра Линчевского.


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