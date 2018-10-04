Порошенко рассказал, сколько денег Украина тратит на войну

Об этом сообщает итальянское издание Repubblica.

Со слов Порошенко, в Украине на 25% сократился экспорт, потому что на оккупированных территориях находится 30% отечественного промышленного потенциала. В результате в этих регионах преобладает экономическая и гуманитарная катастрофа, в частности, где уровень безработицы составил почти 60%. к сожалению, в оккупированных Россией территорий Украины около 20% детей не посещают школу и большинство населения лишено доступа к медицинской помощи, подчеркнул Президент.

Вместе с тем лидер страны отметил, что на Донбассе находится 3 млн украинцев, а еще около 100 тыс. людей под арестом.

"Еще полтора миллиона русскоязычных украинцев, боясь снова оказаться под властью Москвы, были вынуждены уехать в западном направлении. Мы их приняли, обеспечив переселенцев жильем и рабочими местами", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сейчас есть много шансов завершить военные действия вооруженного противостояния на Донбассе.