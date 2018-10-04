Порошенко просит правительства оказать помощь Индонезии

Уполномоченный России по правам человека Татьяна Москалькова в очередной раз заявила, состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова "стабильное". Как сообщает пресс-служба администрации президента, Порошенко напомнил, что в результате землетрясения и цунами в Индонезии погибло более 1400 человек. Индонезия для нас очень близка, несмотря на расстояние.

Украинская помощь продуктами питания, лекарствами может спасти жизнь. Это позиция настоящего друга и партнера. И мы всегда откликаемся на подобные мероприятия, - пояснил президент свою просьбу.

Напомним, 28 сентября 2018 года в Индонезии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,5. На острове Сулавеси разрушены тысячи жилых домов, больниц, отелей и других зданий. В результате землетрясения погибли 1407 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в одной из провинции Индонезии, 3 октября, проснулся вулкан Сопутан. Это произошло в результате ряда землетрясение, которые потрясали страну в течении последних дней. Как сообщает Associated Press, извержение началось утром и в воздух был выброшен столб пепла высотой в шесть километров.