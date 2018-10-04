23:47 04.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко призвал ЕС признать Голодомор геноцидом украинского народа

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Европейского союза признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

Порошенко призвал ЕС признать Голодомор геноцидом украинского народа

Как заявил глава государства в четверг, 4 октября, во время встречи с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, страны ЕС и международные организации должны последовать примеру Соединенных Штатов Америки.

Во время встречи стороны обменялись мнениями по важным вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня. В частности, были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в сферах торговли и экономики, обороны, энергетической безопасности и пограничного сотрудничества. Отмечалась важность проведения в ближайшее время очередного заседания межправительственной украинско-словацкой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Сенат США признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. 26 сентября комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа. Порошенко считает принятие Сенатом США резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа результатом усиления украинско-американского стратегического партнерства.


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