Порошенко призвал ЕС признать Голодомор геноцидом украинского народа

Как заявил глава государства в четверг, 4 октября, во время встречи с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, страны ЕС и международные организации должны последовать примеру Соединенных Штатов Америки.

Во время встречи стороны обменялись мнениями по важным вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня. В частности, были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в сферах торговли и экономики, обороны, энергетической безопасности и пограничного сотрудничества. Отмечалась важность проведения в ближайшее время очередного заседания межправительственной украинско-словацкой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Сенат США признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. 26 сентября комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа. Порошенко считает принятие Сенатом США резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа результатом усиления украинско-американского стратегического партнерства.