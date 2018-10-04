20:32 04.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 4 октября, подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.

Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Как сказано на сайте украинского парламента, закон №9153 об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вернули в парламент с подписью президента.

Напомним, сегодня народные депутаты продлили действие закона об особом статусе Донбасса. В частности, особый статус для отдельных районов будет действовать до 31 декабря 2019 года включительно.

Как сообщал УРА-Информ, пролонгацию закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей поддержали 245 депутатов. Действие закона об особом статусе Донбасса должно было закончиться 10 октября 2018 года, однако теперь оно продлено до 31 декабря 2019 года включительно, - указано в тексте закона.


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