Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Как сказано на сайте украинского парламента, закон №9153 об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вернули в парламент с подписью президента.

Напомним, сегодня народные депутаты продлили действие закона об особом статусе Донбасса. В частности, особый статус для отдельных районов будет действовать до 31 декабря 2019 года включительно.

Как сообщал УРА-Информ, пролонгацию закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей поддержали 245 депутатов. Действие закона об особом статусе Донбасса должно было закончиться 10 октября 2018 года, однако теперь оно продлено до 31 декабря 2019 года включительно, - указано в тексте закона.