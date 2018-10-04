18:52 04.10.2018 | Политика | Новости
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Парламент досрочно прекратил полномочия нардепа Юзьковой

В четверг, 4 октября, Верховная Рада Украины преждевременно прекратила полномочия нардепа Татьяны Юзьковой в связи с ее назначением в обновленную Центральную избирательную комиссию

Парламент досрочно прекратил полномочия нардепа Юзьковой

Об этом сообщают украинские СМИ.

По предварительной информации, за прекращение полномочий Юзьковой проголосовало 258 народных депутатов.

Ранее парламент в ходе заседания распустил предыдущий состав ЦИК, после чего был назначен новый состав Центральной избирательной комиссии. Так, в комиссию назначены 14 новых членов, срок полномочий еще двух членов продолжается и одно место в комиссию остается вакантным.

Стоит добавить, что Юзькова была назначена членом ЦИК в ходе заседания Рады 20 сентября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная рада одобрила в первом чтении за основу и в целом правительственный законопроект №8490, принятие закона поддержал 321 парламентарий. В частности, документ направлен против безосновательного продления сроков досудебного расследования.

Документом предусматривается установить возможность другого лица, права или законные интересы которого ограничиваются во время досудебного расследования, обратиться к следственному судье с ходатайством о закрытии дела, если истекли сроки, установленные для проведения досудебного расследования с момента внесения сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении.


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