Парламент досрочно прекратил полномочия нардепа Юзьковой

Об этом сообщают украинские СМИ.

По предварительной информации, за прекращение полномочий Юзьковой проголосовало 258 народных депутатов.

Ранее парламент в ходе заседания распустил предыдущий состав ЦИК, после чего был назначен новый состав Центральной избирательной комиссии. Так, в комиссию назначены 14 новых членов, срок полномочий еще двух членов продолжается и одно место в комиссию остается вакантным.

Стоит добавить, что Юзькова была назначена членом ЦИК в ходе заседания Рады 20 сентября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная рада одобрила в первом чтении за основу и в целом правительственный законопроект №8490, принятие закона поддержал 321 парламентарий. В частности, документ направлен против безосновательного продления сроков досудебного расследования.

Документом предусматривается установить возможность другого лица, права или законные интересы которого ограничиваются во время досудебного расследования, обратиться к следственному судье с ходатайством о закрытии дела, если истекли сроки, установленные для проведения досудебного расследования с момента внесения сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении.