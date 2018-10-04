12:32 04.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД объявила нон-грата консула Венгрии в Берегово

Консула Венгрии в городе Берегово Закарпатской области объявили персоной нон-грата.

МИД объявила нон-грата консула Венгрии в Берегово

В четверг, 4 октября, ему была вручена нота с информацией о том, что, согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул Консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов. Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, украинские дипломаты надеются, что венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица - от нарушений украинского законодательства.

Вместе с тем Украина рассматривает граждан Украины венгерского происхождения как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами и призывали к этому венгерских партнеров, - подчеркнули в украинском МИДе.

Напомним, в МИД Венгрии пообещали зеркальный ответ на высылку Украиной венгерского консула.

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, "венгерский консул в Берегово не нарушил ни венгерские, ни украинские, ни международные законы, поэтому у него нет причин отзывать консула".

Как сообщал УРА-Информ, 1 октября, в МИД Венгрии заявили, что Будапешт не намерен отзывать своего генерального консула или консула в населенном пункте Береговое, несмотря на рекомендации Украины.


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