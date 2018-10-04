11:52 04.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Имущество семьи Савченко было арестовано

Суд наложил арест на принадлежащую Надежде Савченко треть квартиры, расположенной в многоквартирном доме в Деснянском районе Киева. О проишествии сообщила сестра Надежды – Вера Савченко на своей странице в Facebook.

Имущество семьи Савченко было арестовано

Со слов Веры, их квартиру арестовали 3 октября. Но не всю, а лишь 1/3 часть, так как остальные 2/3 принадлежат ей и их маме.

Также сестра призналась о том, что квартиру действительно хотели продать. Кроме того, на соответствующие средства они хотели уплатить налог для подачи кандидатуры Надежды Савченко на пост кандидата Президента Украины.

Надежка Савченко находится под стражей с 23 марта. Ее обвиняют в к терроризме и подготовке теракта для свержения конституционного строя и захвата государственной власти в сотрудничестве с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", дело Савченко передано в суд.


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