Имущество семьи Савченко было арестовано

Со слов Веры, их квартиру арестовали 3 октября. Но не всю, а лишь 1/3 часть, так как остальные 2/3 принадлежат ей и их маме.

Также сестра призналась о том, что квартиру действительно хотели продать. Кроме того, на соответствующие средства они хотели уплатить налог для подачи кандидатуры Надежды Савченко на пост кандидата Президента Украины.

Надежка Савченко находится под стражей с 23 марта. Ее обвиняют в к терроризме и подготовке теракта для свержения конституционного строя и захвата государственной власти в сотрудничестве с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", дело Савченко передано в суд.