Грузия собирается создать новый центр подготовки военных

Отметим, что в этом году Грузия уже создала подобный центр, только в сотрудничестве с США. Поэтому, похожий центр хотят создать и з НАТО, чтобы проводить совместные учения, однако необходима инфраструктура и логистическое обеспечение.

Кроме того, идею создания такого центра ранее поддержал министр обороны США Джеймс Мэттис. Грузинская сторона использовала формат комиссии НАТО-Грузия, чтобы предложить партнерам новые механизмы будущего сотрудничества.

Почти все страны-члены НАТО выразили готовность принять участие в учениях в Грузии, которые пройдут в марте. Генсек заявил о своей готовности приехать в Грузию в рамках этих учений.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Павел Климкин объявил о подписании плана консультаций по вопросам евроинтеграции. Согласно словам украинского министра, во время встречи они обсудили не только вопросы евроинтеграции, но и вопросы сотрудничества в целом.