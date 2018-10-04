08:20 04.10.2018 | Политика | Новости
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Грузия собирается создать новый центр подготовки военных

Министр обороны Грузии Леван Изория предложил НАТО создать совместный учебный центр подготовки. Об этом сообщает пресс-служба грузинского министерства обороны.

Грузия собирается создать новый центр подготовки военных

Отметим, что в этом году Грузия уже создала подобный центр, только в сотрудничестве с США. Поэтому, похожий центр хотят создать и з НАТО, чтобы проводить совместные учения, однако необходима инфраструктура и логистическое обеспечение.

Кроме того, идею создания такого центра ранее поддержал министр обороны США Джеймс Мэттис. Грузинская сторона использовала формат комиссии НАТО-Грузия, чтобы предложить партнерам новые механизмы будущего сотрудничества.

Почти все страны-члены НАТО выразили готовность принять участие в учениях в Грузии, которые пройдут в марте. Генсек заявил о своей готовности приехать в Грузию в рамках этих учений.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Павел Климкин объявил о подписании плана консультаций по вопросам евроинтеграции. Согласно словам украинского министра, во время встречи они обсудили не только вопросы евроинтеграции, но и вопросы сотрудничества в целом.


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