12:48 04.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Прокуратура Киева провела обыски у главы Госрезерва Украины

Утром 4 октрября Генпрокуратура провела обыск у главы Госрезерва Вадима Мосийчука. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуратура Киева провела обыски у главы Госрезерва Украины

По словам главы Госрезерва, обыск пытаются провести незаконно, поэтому призыват общественность обратить внимание и вмешаться. В частности, пытаются попасть в помещение незаконно и включают глушители мобильной связи.

Также, по словам чиновника, к нему не пускают адвокатов. На своей странице в Facebook он призвал премьер-министра, главу НАБУ прессу и самого генпрокурора вмешаться в ход дела.

Сам генпрокурор Украины Юрий  Луценко сегодня с утра опубликовал сообщение о том, что главе Госрезерва объявили подозрение. И в связи с этим проведут обыск. Причиной якобы является то, что  Мосийчук в 2017 году решил переместить зерно из Харьковской области в Черниговскую  из-за близости АТО. Убытки государства  от подобного решения составили более 6 млн. гривен.

Как передает интернет-издание, РБК-Украина, недавно в отношении главы Госрезерва было октрыто дисциплинарное производство. Его обвиняют в несогласованных с руководством командировках. В частности, 23-25 мая глава он находился в Литве на консультациях по созданию резерва нефти в Украине, однако ему не предоставляли отпуск и не согласовывали командировку. Всего с начала 2017 года Мосийчук девять раз был в несогласованных командировках, в том числе зарубежных.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", НАПК проверяло электронную декларацию Мосийчука в рамках предотвращением коррупции и проверке деклараций  лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.


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