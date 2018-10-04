Депутаты в четверг рассмотрят представление на Дунаева и займутся языковым вопросом

В частности, как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, народные депутаты рассмотрят законопроект о языках в Украине и решит вопрос представления Генпрокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Сергея Дунаева.

Также в плана политиков рассмотрение проекта закона №9036 о внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины и четыре проекта законов о языках в Украине.

Кроме того, парламентарии должны рассмотреть проект закона №8265 о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины и законопроект №8338 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по восстановлению деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

В повестке дня также значится проект закона №6777 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы и законопроект №8361 о прилегающей зоне Украины.

Депутаты также рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий некоторых своих коллег.

Напомним, накануне регламентный комитет Рады поддержал представление Генпрокурора на нардепа Дунаева.

Как сообщал УРА-Информ, вчера генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в понедельник будет просить народных депутатов рассмотреть представление о снятии неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула.