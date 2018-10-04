Депутаты ужесточили наказания за взлом автомобиля

Документ №8184 после ряда неудачных голосований поддержало минимально необходимое количество народных депутатов - 226. Таким образом, документом предполагается, что незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или соединенное с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенное с проникновением в помещение либо иное хранилище, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, рыночная цена которого на момент совершения преступления представляет значительный размер, или с применением электронного устройства для скрытого вмешательства в работу технических систем охраны (блокировка) стационарных или подвижных объектов, с целью получения несанкционированного (неконтролируемого) доступа к ним наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно проекту, незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой или сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, рыночная цена которого на момент совершения преступления составляет большой размер, наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

При этом под значительным размером следует понимать стоимость транспортного средства от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 4250 гривен, а большим - стоимость транспортного средства более 250 необлагаемых таких минимумов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, депутаты украинского парламента поддержали за основу в первом чтении законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. На заседании, 4 октября, в Раде были внесены сразу четыре документа по языку в публичных сферах общественной жизни.