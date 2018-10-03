16:52 03.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Венгерские либералы осудили Орбана за блокирование курса Украины в НАТО и Евросоюз

Представители венгерской либеральной партии глубоко убеждены, что постоянное препятствование интеграции Украины с НАТО является серьезной безответственностью со стороны правительства Виктора Орбана.

Венгерские либералы осудили Орбана за блокирование курса Украины в НАТО и Евросоюз

Об этом сообщает пресс-служба Венгерской либеральной партии.

В документе говорится, что образовательный законопроект Украины будет иметь негативное влияние на положение нацменьшинств, проживающих на территории страны. В партии также считают, что более высоким риском является то, что "без поддержки НАТО Украина станет жертвой России".

Вместе с тем венгерские либералы напомнили, что за последний период вышло все больше новостей по поводу того, что за нападениями на закарпатскую венгерскую общину стоят не украинские националисты, а пророссийские праворадикальные группы, подчеркнули в партии.

Кроме того, руководство партии уверенно, что из-за блокирования членства Украины в НАТО правительство Орбана может "безвозвратно попадет в российскую сферу интересов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз отказался пускать на территории страны мигрантов из Северной Африки и Ближнего востока. Правительство Венгрии и Виктор Орбан лично критикуют наплыв беженцев с Ближнего Востока в Европу.
 

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