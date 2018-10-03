Венгерские либералы осудили Орбана за блокирование курса Украины в НАТО и Евросоюз

Об этом сообщает пресс-служба Венгерской либеральной партии.

В документе говорится, что образовательный законопроект Украины будет иметь негативное влияние на положение нацменьшинств, проживающих на территории страны. В партии также считают, что более высоким риском является то, что "без поддержки НАТО Украина станет жертвой России".

Вместе с тем венгерские либералы напомнили, что за последний период вышло все больше новостей по поводу того, что за нападениями на закарпатскую венгерскую общину стоят не украинские националисты, а пророссийские праворадикальные группы, подчеркнули в партии.