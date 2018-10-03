В Украине анонсировали появление Высшего Суда по вопросам интеллектуальной собственности

Соответсвующим указом Президента от 29 сентября 2017 года был создан Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, а уже на следующий день, Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на данную должность. Согласно указу, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности будет рассматривать вопросы касающиеся споров по поводу прав на изобретение, модель, промышленный образец, торговую марку/знак. А также все, что касается вопросов авторского права.

На данный момент проходит конкурс среди 210 кандидатов. Чтобы получить должность судьи, кандидату необходимо пройти экзамен, который состоит из двух этапов. Первый этап предполагает анонимное тестирование, состоящее со 120 вопросов, второй – практическое задание. В случае успешного прохождения заданий, будущего кандидата ожидает собеседование в Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Предполагается, что суд будет действовать, как суд первой инстанции, и как апелляционный суд. В связи с этим, в ближайшее время будет создана специальная апелляционная палата, работающая на постоянной основе.

Как сообщал "Ура-Информ", вопрос о защите интеллектуальной собственности в Украине назревал давно.