13:46 03.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100204892:test

В Украине анонсировали появление Высшего Суда по вопросам интеллектуальной собственности

В Украине появится Высший Суд по вопросам интеллектуальной собственности или просто IP.

В Украине анонсировали появление Высшего Суда по вопросам интеллектуальной собственности

Соответсвующим указом Президента от 29 сентября 2017 года был создан Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, а уже на следующий день, Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на данную должность. Согласно указу, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности будет рассматривать вопросы касающиеся споров по поводу прав на изобретение, модель, промышленный образец, торговую марку/знак. А также все, что касается вопросов авторского права.

На данный момент проходит конкурс среди 210 кандидатов. Чтобы получить должность судьи, кандидату необходимо пройти экзамен, который состоит из двух этапов. Первый этап предполагает анонимное тестирование, состоящее со 120 вопросов, второй – практическое задание. В случае успешного прохождения заданий, будущего кандидата ожидает собеседование в Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Предполагается, что суд будет действовать, как суд первой инстанции, и как апелляционный суд. В связи с этим, в ближайшее время будет создана специальная апелляционная палата, работающая на постоянной основе.

Как сообщал "Ура-Информ", вопрос о защите интеллектуальной собственности в Украине назревал давно. 


Поделиться
Читайте также:
 
Эксклюзив: "Вопрос секвестра — один из ключевых среди тех, которые осенью будет стоять перед правительством", — экономический эксперт Кушнирук Опять метель: в Карпаты пришла настоящая зима - ФОТО СБУ разоблачили российские спецслужбы в Украине Кабмин определился с ценой крупнейшего производителя электроэнергии в Украине
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив