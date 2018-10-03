Украина подписала план консультаций по вопросам евроинтеграции с Молдовой

Согласно словам украинского министра, во время встречи они обсудили не только вопросы евроинтеграции, но и вопросы сотрудничества в целом. Климкин уверен, что подписанный план способствует общему европейскому будущему Украины и Молдовы.

В свою очередь министр европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски отметил, что подписанное соглашение межведомственных консультаций будет касаться как сотрудничества по поводу вопросов евроинтеграции, так и продвижению реформ.

"План рассчитан ан 2019-2020 года", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филипп договорились о совместном упрощени пересечения границ для граждан обеих стран.