15:10 03.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Труханову вручили обвинительный акт - САП

В среду, 3 октября, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили восьми подозреваемым по делу о хищениях при покупке зданий завода "Краян" в Одессе. Среди них - мэр города Геннадий Труханов.

Труханову вручили обвинительный акт - САП

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отметим, что глава города Одессы с другими чиновниками Одесской мэрии и частной компанией с декабря 2016 года завладели средствами местного бюджета в сумме 185 млн гривен. Коррупционную схему, по убеждению детективов, реализовали под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.

Речь идет о:

- действующем мэре Одессы;

- заместителе одесского городского головы;

- главе постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета;

 - директоре департамента коммунальной собственности Одесского горсовета;

- заместителе директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета;

- директоре частной компании-продавца здания;

- представителе компании продавца здания;

- оценщике.

Всем вменяют ч.5 ст.191 (хищение), а продавцу здания - еще ч.1 ст.205 и ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 (фиктивное предпринимательство и покушение на отмывание денег).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об аресте имущества городского головы Одессы Геннадия Труханова.


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