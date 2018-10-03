Труханову вручили обвинительный акт - САП

В среду, 3 октября, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили восьми подозреваемым по делу о хищениях при покупке зданий завода "Краян" в Одессе. Среди них - мэр города Геннадий Труханов.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
Отметим, что глава города Одессы с другими чиновниками Одесской мэрии и частной компанией с декабря 2016 года завладели средствами местного бюджета в сумме 185 млн гривен. Коррупционную схему, по убеждению детективов, реализовали под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
- действующем мэре Одессы;
- заместителе одесского городского головы;
- главе постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета;
- директоре департамента коммунальной собственности Одесского горсовета;
- заместителе директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета;
- директоре частной компании-продавца здания;
- представителе компании продавца здания;
- оценщике.
Всем вменяют ч.5 ст.191 (хищение), а продавцу здания - еще ч.1 ст.205 и ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 (фиктивное предпринимательство и покушение на отмывание денег).
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об аресте имущества городского головы Одессы Геннадия Труханова.