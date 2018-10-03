Сын Януковича ответил на обвинения в финансировании провокаций на Банковой

Юрий Кирасир, пресс-секретарь Александра Януковича, опубликовал соответствующие сообщение на своей странице в Facebook. По его словам, подобное заявление – очередная провокация со стороны СБУ. Поэтому в ближайшее время Янукович обратится в суд с иском о распространении заведомо ложной и неправдивой информации, порочащей его честь и достоинство, а также с заявлением о совершении преступления – даче заведомо ложных показаний.

Пресс-секретарь также напомнил о похожем случае в 2013 году, когда СБУ пыталось обвинить должностных лиц компании Александра Януковича "МАКО Трейдинг" в финансировании терроризма. Но после подачи иска в суд, СБУ удалило информацию с веб-сайта, а на протяжении трех лет никакой новой информации по делу не появилось.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", это уже далеко не первый иск Януковича. Ранее он также подавал иск в Европейский суд по правам человека. Александр Янукович требовал обязать Украину выплатить ему компенсацию в связи с потерей права собственности на Всеукраинский банк развития.