Сын беглого президента готовил беспорядки в Киеве - СМИ

Об этом передает LIGA.net.

По словам замглавы СБУ, организовать митинг в серединне сентября за 3 тысячи долларов должен был бывший лидер молодежного крыла Партии регионов Сергей Хижняк. Для этого непосредственному организатору якобы была перечислена предоплата тридцать тысяч гривен, подчеркнул Кононенко.

Также в СБУ отметили, что в рамках этой акции, которая должна была пройти 14 сентября, по указанию Александра Януковича злоумышленники планировали спровоцировать столкновения участников акции с Нацполицией.

В настоящее время организаторы и участники митинга задержаны, а также изъята соответствующая документация.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Анатолий Чепига, полковник военной разведки, идентифицированный как один из двух подозреваемых в отравлении в Солсбери, получил высочайшую военную награду России за свою роль в нелегальном вывозе экс-президента Виктора Януковича за пределы Украины в 2014 году.