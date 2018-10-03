14:17 03.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100204896:labazovych

Сын беглого президента готовил беспорядки в Киеве - СМИ

Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что сын бывшего президента Виктора Януковича Александр пытался организовать акцию под Администрацией президента в Киеве.

Сын беглого президента готовил беспорядки в Киеве - СМИ

Об этом передает LIGA.net.

По словам замглавы СБУ, организовать митинг в серединне сентября за 3 тысячи долларов должен был бывший лидер молодежного крыла Партии регионов Сергей Хижняк.  Для этого непосредственному организатору якобы была перечислена предоплата тридцать тысяч гривен, подчеркнул Кононенко.

Также в СБУ отметили, что в рамках этой акции, которая должна была пройти 14 сентября, по указанию Александра Януковича злоумышленники планировали спровоцировать столкновения участников акции с Нацполицией. 

В настоящее время организаторы и участники митинга задержаны, а также изъята соответствующая документация.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Анатолий Чепига, полковник военной разведки, идентифицированный как один из двух подозреваемых в отравлении в Солсбери, получил высочайшую военную награду России за свою роль в нелегальном вывозе экс-президента Виктора Януковича за пределы Украины в 2014 году.


Поделиться
Читайте также:
 
Польша будет поставлять газ в Украину Холодная война вокруг курортного государства В Москве к Сущенко вновь не пустили адвоката В Украине анонсировали появление Высшего Суда по вопросам интеллектуальной собственности
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив