Сын беглого президента готовил беспорядки в Киеве - СМИ

Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что сын бывшего президента Виктора Януковича Александр пытался организовать акцию под Администрацией президента в Киеве.
Об этом передает LIGA.net.
По словам замглавы СБУ, организовать митинг в серединне сентября за 3 тысячи долларов должен был бывший лидер молодежного крыла Партии регионов Сергей Хижняк. Для этого непосредственному организатору якобы была перечислена предоплата тридцать тысяч гривен, подчеркнул Кононенко.
Также в СБУ отметили, что в рамках этой акции, которая должна была пройти 14 сентября, по указанию Александра Януковича злоумышленники планировали спровоцировать столкновения участников акции с Нацполицией.
В настоящее время организаторы и участники митинга задержаны, а также изъята соответствующая документация.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Анатолий Чепига, полковник военной разведки, идентифицированный как один из двух подозреваемых в отравлении в Солсбери, получил высочайшую военную награду России за свою роль в нелегальном вывозе экс-президента Виктора Януковича за пределы Украины в 2014 году.