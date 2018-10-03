20:15 03.10.2018 | Политика | Новости
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США выходят из договора о дружбе с Ираном

Соединенные Штаты Америки прекращают действие договора о дружбе с Ираном.

США выходят из договора о дружбе с Ираном

Оно было подписано от 1955 года и закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами. Об этом в среду, 3 октября, на пресс-конференции заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что международный суд ООН не признал того, что не имел полномочий рассматривать иранский иск. При этом госсекретарь США заявил, что, на его взгляд, постановление суда, не удовлетворившего большинство требований иранской стороны, стало "поражением для Тегерана.

Напомним, суд ООН обязал США отменить некоторые санкции против Ирана.

Как сообщал УРА-Информ, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что санкции Соединенных Штатов Америки против Ирана оказались эффективнее, чем ожидалось.


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