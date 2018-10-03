Сийярто пообещали зеркальный ответ Украине за высылку консула

Венгерский консул не нарушил ни венгерские, ни украинские, ни международные законы, поэтому у него нет причин выезжать. Об этом в среду, 3 сентября, на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве заявил министре иностранных дел Венгрии Петера Сийярто на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Он заверил Лаврова, что если кто-то в Киеве примет такое решение и консула нужно будет выдворить, тогда и он сразу же безотлагательно выдворит из Венгрии консула Украины.

Напомним, Павел Климкин заявил, что в ближайшие дни консул Венгрии в Берегово вернется домой.

В свою очередь в МИД Венгрии заявили, что Будапешт не намерен отзывать своего генерального консула или консула в населенном пункте Берегово, несмотря на рекомендации Украины.

Как сообщал УРА-Информ, накануне Климкин провел часовую встречу с главой Министерства иностранных дел венгрии Петером Сийярто, во время которой предложил ему самостоятельно отозвать венгерского консула из Закарпатья. Также отметил, что согласия по главным вопросам достигнуто не было.