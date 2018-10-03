Сийярто пообещали зеркальный ответ Украине за высылку консула

Если Украина выдворит венгерского консула из поселка Берегового Закарпатской области, Министерство иностранных дел Венгрии вышлет из страны украинского консула.
Венгерский консул не нарушил ни венгерские, ни украинские, ни международные законы, поэтому у него нет причин выезжать. Об этом в среду, 3 сентября, на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве заявил министре иностранных дел Венгрии Петера Сийярто на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
Он заверил Лаврова, что если кто-то в Киеве примет такое решение и консула нужно будет выдворить, тогда и он сразу же безотлагательно выдворит из Венгрии консула Украины.
Напомним, Павел Климкин заявил, что в ближайшие дни консул Венгрии в Берегово вернется домой.
В свою очередь в МИД Венгрии заявили, что Будапешт не намерен отзывать своего генерального консула или консула в населенном пункте Берегово, несмотря на рекомендации Украины.
Как сообщал УРА-Информ, накануне Климкин провел часовую встречу с главой Министерства иностранных дел венгрии Петером Сийярто, во время которой предложил ему самостоятельно отозвать венгерского консула из Закарпатья. Также отметил, что согласия по главным вопросам достигнуто не было.