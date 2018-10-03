Саркисян отправил в отставку шестерых министров Армении

Соответствующее решение он приняд после массовых протестов перед зданием парламента в Ереване. Как сообщает "Радио Свобода", все эти чиновники представляли партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн". При этом накануне к их отставке призывал премьер-министр Никол Пашинян, поскольку 2 октября их фракции поддержали поправки, усложняющие проведение досрочных выборов.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал подать в отставку, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы до конца года. Пашинян сказал об этом поздно вечером 2 октября на митинге в Ереване, где собрались десятки тысяч его сторонников.

Как сообщал УРА-Информ, 2 октября в Ереване тысячи людей вышли на митинг к зданию армянского парламента на призыв Пашиняна. Это произошло после того, как парламент принял на внеочередном заседании во втором и окончательном чтении изменения в закон "О регламенте национального собрания", которые позволят депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента. За законопроект проголосовали фракции РПА, блока "Царукян" и "АРФ Дашнакцутюн".