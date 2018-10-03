Садовый заявил о будет баллотироваться на президентских выборах

Как сказано в сообщении, опубликованном в среду, 3 октября, на официальном сайте "Самопомочи", его цель очень простая и сложная в одновременно. Он намерен восстановить веру в Украину.

Садовой также пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы, и призывал к объединению все силы, которые поддерживают идею "решительных изменений".

По словам Садового, ключевыми элементами кампании станут "мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, выборы президента в Украине состоятся 31 марта 2018 года. Официально они еще не объявлено, но много потенциальных кандидатов уже заявили о своем участии.