Садовый заявил о будет баллотироваться на президентских выборах

Городской голова Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый объявил о своем намерении подавать свою кандидатуру на участие в выборах президента Украины.
Как сказано в сообщении, опубликованном в среду, 3 октября, на официальном сайте "Самопомочи", его цель очень простая и сложная в одновременно. Он намерен восстановить веру в Украину.
Садовой также пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы, и призывал к объединению все силы, которые поддерживают идею "решительных изменений".
По словам Садового, ключевыми элементами кампании станут "мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны".
Напомним, как сообщал УРА-Информ, выборы президента в Украине состоятся 31 марта 2018 года. Официально они еще не объявлено, но много потенциальных кандидатов уже заявили о своем участии.