Рада изменила термины для людей с инвалидностью

Отметим, что за данное постановление проголосовали 238 депутатов. Теперь во всех терминах со словам "инвалид", "ребенок-инвалид", "инвалид с детства", "инвалид войны" во всех падежах и числах словами "лицо с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью", "человек с инвалидностью с детства" и "человек с инвалидностью вследствие войны".

Разъяснивается, что термин "лица с инвалидностью" является более корректным, приемлемым и недискриминационным, а его введение делает акцент на человеке как на личности, а не на его инвалидности.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на столичном Крещатике прошел марш за комфортный город для людей с ограниченными физическими возможностями. Акция направлена на привлечение внимания к проблеме барьеров в Киеве, которые ежедневно создают сложности для людей с инвалидностью.