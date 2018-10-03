02:00 03.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100204824:nastya

Рада изменила термины для людей с инвалидностью

Верховная Рада приняла закон, которым будет изменено термин инвалид на на "лицо с инвалидностью". Об этом сообщается на официальной странице ведомства.

Рада изменила термины для людей с инвалидностью

Отметим, что за данное постановление проголосовали 238 депутатов. Теперь во всех терминах со словам "инвалид", "ребенок-инвалид", "инвалид с детства", "инвалид войны" во всех падежах и числах словами "лицо с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью", "человек с инвалидностью с детства" и "человек с инвалидностью вследствие войны".

Разъяснивается, что термин "лица с инвалидностью" является более корректным, приемлемым и недискриминационным, а его введение делает акцент на человеке как на личности, а не на его инвалидности.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на столичном Крещатике прошел марш за комфортный город для людей с ограниченными физическими возможностями. Акция направлена на привлечение внимания к проблеме барьеров в Киеве, которые ежедневно создают сложности для людей с инвалидностью.


Поделиться
Читайте также:
 
Финляндия в тени России тревожится из-за кибервойны Парлемент Литвы посвятил фотовыставку украинскому Донбассу - ФОТО За 2018 год взыскали 3,2 млрд гривен долгов с неплательщиков алиментов, - Петренко Россия может вернутся в ПАСЕ при одном условии
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив